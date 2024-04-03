سر خطير في سورة الفاتحة.. حسام موافي يكشف عنه | فيديو

كشف حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سر خطير في سورة الفاتحة.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الهداية التي وردت في سورة الفاتحة 3 أنواع بعد دراسة، متابعا: المسلمين يقرأون سورة الفاتحة 17 مرة على الأقل دون صلوات السُنة والتراويح.



واسترسل: هناك هداية فطرية وهداية اختيارية ثم هداية التوفيق، مستشهدا بقول الله تعالى:"اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ".



وأشار إلى أن هداية التوفيق تتعلق بالأخذ بالأسباب ثم يكون عدم التوفيق وهي التي وردت في سورة الفاتحة.