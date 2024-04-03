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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يحذر مريض السكر من ألم الصدر.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مريض السكر من ألم الصدر، قائلا: "أوقات كتيرة بيكون ألم الصدر وقتها، قصور في الشريان التاجي، وده اللي بيغذي عضلة القلب".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض السكر حال شعوره بآلام في الصدر؛ عليه الفزع والتحرك سريعا إلى الطبيب المعالج للتعامل مع الموقف، قائلا: "لو الدم قل في الشريان التاجي؛ بيبقي في ألم شديد وبيكون وقتها عرضة للذبحة الصدرية".

وأوضح أن أشعة الإيكو لا تستطيع تشخيص الذبحة الصدرية، مبينا أنه على مريض السكر الحذر؛ حال شعوره بألم في صدره، كونه معرض لذبحة صدرية. 

حسام موافي طب قصر العيني مريض السكر عضلة القلب الذبحة الصدرية

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