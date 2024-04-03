جانتس: إسرائيل وحماس مقرر تواصلان المعركة لسنوات

أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وحماس ستواصلان القتال لسنوات عديدة.

وأضاف جانتس في خطاب ألقاه أمام الجمهور الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، أنه بحث موعد الانتخابات الإسرائيلية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والقادة السياسيين.

ولفت إلى أنه ينبغي أن يتم الاتفاق على موعد للانتخابات بحلول سبتمبر المقبل، مطالبًا بالاستماع إلى المتظاهرين وإلى الشارع.

وأشار "على الشرطة أن تتعامل بأقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين"، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يلحق الضرر بحزب الله جنوبي لبنان.