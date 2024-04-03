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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة رئيسة برلمان جنوب أفريقيا بسبب تحقيق في تهم فساد

رئيسة وزراء جنوب
رئيسة وزراء جنوب إفريقيا

قدمت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا استقالتها بعد أن داهمت الشرطة منزلها خلال تحقيق في قضية فساد.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تواجه مابيسا نكاكولا اتهامات بطلب رشاوى مقابل منح عقود خلال فترة عملها كوزيرة للدفاع.

ونفت هذه الاتهامات قائلة إن استقالتها "ليست بأي حال من الأحوال مؤشرا أو اعترافا بالذنب".

وأوضحت أنه نظرا لـ "خطورة" التحقيق، فإنها لا تستطيع مواصلة دورها.

وأصبحت نكاكولا البالغة من العمر 67 عامًا - والتي شاركت في النضال ضد الفصل العنصري - رئيسة البرلمان في عام 2021. وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة الدفاع لمدة سبع سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، قدم محامو مابيسا نكاكولا طلبًا للحصول على أمر من المحكمة لمنع اعتقالها، قائلين إن ذلك سينتهك كرامتها.

ورفض القضاة يوم الثلاثاء طلبها على أساس أن الأمر ليس عاجلا ولا يمكنهم التكهن بشأن اعتقال لم يحدث بعد.

رئيسة برلمان جنوب أفريقيا جنوب افريقيا قضية فساد

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