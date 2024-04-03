قيادية بـ مستقبل وطن: خطاب الرئيس السيسي بالبرلمان انطلاقة للجمهورية الجديدة

قالت أمنة الطرابلسي، أمينة الثقافة والرياضة والفنون بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس أمام مجلس النواب، بمثابة انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة لاستكمال الانجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، حيث حدد أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة الفترة المقبلة...

وأضافت الطرابلسي أن حفل تنصيف الرئيس عبدالفتاح السيسي خرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وعراقتها، وسطر تاريخًا جديدًا في تاريخ مصر.

وأكدت أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استكمال في معدلات النجاح والإنجازات التي يحققها الرئيس رغم التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع.

وقد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، أمس الثلاثاء، لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.