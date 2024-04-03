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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم زيارة قبور الصالحين والأولياء.. المفتي يوضح

شوقي علَّام، مفتي
شوقي علَّام، مفتي الجمهورية

تحدث شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن زيارة الأضرحة.

 

وقال :" إن بعض الناس يزعمون أن قضية الأضرحة قائمة على الشرك بالله، والأضرحة هي أقبية على أولياء الله الصالحين تتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى".


وأضاف شوقي علَّام خلال حواره ببرنامج "اسأل المفتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة.

 

واستشهد بقول رسول الله: «قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، فما بالك عندما يكون من في القبر وليٌّ، في هذه الحالة يصبح الاستحباب أكثر من زيارة القبور على وجه العموم.


 

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