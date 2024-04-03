حكم زيارة قبور الصالحين والأولياء.. المفتي يوضح

تحدث شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن زيارة الأضرحة.

وقال :" إن بعض الناس يزعمون أن قضية الأضرحة قائمة على الشرك بالله، والأضرحة هي أقبية على أولياء الله الصالحين تتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى".



وأضاف شوقي علَّام خلال حواره ببرنامج "اسأل المفتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة.

واستشهد بقول رسول الله: «قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، فما بالك عندما يكون من في القبر وليٌّ، في هذه الحالة يصبح الاستحباب أكثر من زيارة القبور على وجه العموم.



