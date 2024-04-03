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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي يهنئ الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

شيخ الازهر والمفتي
شيخ الازهر والمفتي

 هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، وذلك خلال زيارة فضيلة المفتي لمقر مشيخة الأزهر اليوم الأربعاء.


وأشاد مفتي الجمهورية خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر على مستوى العالم وجهود الأزهر الشريف في نشر وسطية واعتدال الدين في مواجهة موجات التطرف والإرهاب.


وأكد فضيلة المفتي أن الأزهر الشريف كان -ولا يزال- حصنًا للإسلام ومنارة للوسطية أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، وجاب علماؤها المعمورة بأكملها لينشروا صحيح الإسلام ويعلموا الناس دينهم.


وتوجّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يبارك في مجهودات فضيلة الإمام الأكبر وأن يظل الأزهر الشريف شامخًا ونبراسًا للعلم والعلماء ، وأن تنعم مصرنا الغالية دائماً بالأمن والاستقرار والرخاء .

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