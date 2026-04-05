رجال الأعمال المصريين الأفارقة يشاركون في مؤتمر الاستثمار الرئاسي بجنوب أفريقيا



شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في فعاليات مؤتمر الاستثمار الرئاسي بجنوب أفريقيا، أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في دول تجمع السادك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور القطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الأسواق الأفريقية.



وجاءت المشاركة من خلال زيارة صوفي الديهي، عضو الجمعية ورئيسة لجنة العمل والمسؤولية المجتمعية، إلى جنوب أفريقيا، وذلك بالتنسيق بين الجمعية برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وسفارة جمهورية مصر العربية في بريتوريا برئاسة السفير أحمد الشريف، وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري في جنوب أفريقيا ممثلاً في الملحق التجاري إيهاب صلاح الدين.



وشهد المؤتمر مشاركة الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا وعدد كبير من كبار المستثمرين ومتخذي القرار الاستثماري في جنوب أفريقيا ودول تجمع السادك، حيث حرصت الديهي على إبراز الحضور المصري والتعريف بدور الجمعية وأهدافها التنموية في ربط مجتمع الأعمال المصري بنظرائه في القارة الأفريقية وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار المشترك.



وخلال الزيارة عقدت صوفي الديهي سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية بالأعمال في جنوب أفريقيا، من بينها رئيس الغرفة التجارية في جوهانسبرج، ورئيس منظمة BUSA، ورئيس رابطة مستوردي الحاصلات الزراعية، ورئيس اتحاد مستوردي الحاصلات الزراعية، إضافة إلى مسؤولة الاستثمار في إقليم كوازولو ناتال، حيث ركزت اللقاءات على توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.



كما شاركت الديهي في اجتماع تنسيقي مع غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا SACCI، حيث تم تقديم عرض تعريفي حول أنشطة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ودورها في دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة، وذلك بحضور دانيال مواتيشي مندوب الجمعية في جنوب أفريقيا.



ويأتي هذا التحرك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجمعية وغرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا قبل أربع سنوات، والذي أسهم في تنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين تحت رعاية سفارتي مصر وجنوب أفريقيا.

كما عقدت الديهي عددًا من الاجتماعات التجارية الخاصة بشركتها مع شركاء محتملين في السوق الجنوب أفريقي، مستفيدة من خبراتها وعلاقاتها التجارية الممتدة في أسواق أفريقيا، خاصة في نيجيريا وجنوب أفريقيا.



من جانبه أعرب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن سعادته بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور القطاع الخاص المصري داخل القارة الأفريقية، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي.



وأضاف الشرقاوي أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على دعم الشركات المصرية وتشجيعها على دخول الأسواق الأفريقية، من خلال بناء شبكة علاقات قوية مع المؤسسات الاقتصادية والحكومات في دول القارة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي.



كما توجه الشرقاوي بالشكر والتقدير إلى سفارة مصر في بريتوريا وطاقم البعثة الدبلوماسية وجهاز التمثيل التجاري على دعمهم المستمر لأنشطة الجمعية، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين الجهات الدبلوماسية والقطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف دول القارة.