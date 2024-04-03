الإعدام شنقا لعاطل أنهى حياة شاب في شبرا الخيمة 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بالإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٨٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات شبرا الخيمة أول المقيدة برقم ٣١٦٢ كلي جنوب بنها، أن المتهم محمود ن ص ٣٣ سنة بدون عمل مقيم أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه إبرام ز م قاصد ترويعه وغيره من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة أول لفرض سطوته عليهم وتخويفهم بالحاق الأذى البدني بهم مستجليا بحوزته سلاحاً أبيضاً - أن وصفه - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم و المساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر.