عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأنبا دانيال يروي موقفا صعبا عُمره 40 عاما: بكيت لربنا ووصلتني رسائله

الانبا دانيال مطران
الانبا دانيال مطران المعادي

استضاف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، في حلقة جديدة من برنامج كلم ربنا على الراديو 9090.

 

وروى الأنبا دانيا موقفا إنسانيا كان له بالغ التأثير في شخصيته، ويعود إلى 40 عاما إلى الوراء، عندما دخل الدير لأول مرة وبعد 3 شهور فقط تعرض شقيقه لحادث سير، ولم يكن في استطاعته فعل أى شيء من أجله، سوى الاطمئنان عليه هاتفيا.

 

وقال الأنبا دانيا: لجأت لربنا يومها وقلت له "يارب أنا وهبت حياتي ليك وجيت الدير وسايب أسرتي في حمايتك .. فأرجو إنك ما تتخلاش عنهم". 

وأضاف: بكيت بحرقة على الوضع اللى أصبحت فيه.. ولما كلمت ربنا وبكيت بهذا القدر من الدموع ارتحت كتير وكنت بسمع أخبار تطمن وحسيت إن ربنا بعت لى رسايل تعزية علشان يسندني.

 

وتابع مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس حديثه قائلا : أنا دائم الكلام مع الله.. ربما لا أتكلم بالفم لكن الدمع والفكر ينطق بأكثر من الكلمات الخارجة من الفم.. والأحاسيس تتجلى في الدموع أكثر من الكلمات.

 

وأشاد الأنبا دانيال ببرنامج (كلم ربنا) قائلا: فكرة برنامج "كلم ربنا" مهمة وجميلة جدا ومريحة للإنسان ويصنع علاقة مع الله يحتاجها الجميع.. لأنه مفيش انسان على الأرض مهما كان دينه أو إيمانه إلا ويحتاج إلى ربنا في كل تفاصيل حياته.

 

وأكمل حديثه حول فكرة البرنامج قائلا : "بنلجأ كبشر إلى ربنا في الضيق أكثر من الفرح.. لأنه في الفرح الناس بتشاركك في المشاعر، لكن في أوقات الضيق بيكون الإنسان لوحده.. وحتى لو فيه سند مبيكونش بالقدر الكافي.. فلا يجد الإنسان في وقت الضيق غير ربنا.. هو الوحيد اللى يسند الإنسان في الضيق والتعب".

أحمد الخطيب الأنبا دانيال مطران المعادي المجمع المقدس الانسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

موجهة الشكر لـ مصر.. سلطنة عمان تستقبل جرحى فلسطينيين من غزة للعلاج |صور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

العرافة بسمة وهبة| إبراهيم سعيد يشتبك مع محمد صلاح ورضا عبدالعال.. تفاصيل

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ