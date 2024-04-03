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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوة الإدارة الأمريكية لحضور حفل إفطار، ويتفهم أن هذا "وقت مؤلم للغاية".

جاء ذكل خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين حول مدى انزعاج البيت الأبيض بسبب رفض القادة العرب الأمريكيين البارزين حضور فعاليات البيت الأبيض.

وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن نتفهم أن هذا وقت مؤلم للغاية، نتفهم ونحترم ذلك، لا أستطيع التحدث إلى الأفراد الذين لم يرغبوا في الحضور".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة.

حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض البيت الأبيض بايدن

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