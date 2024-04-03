أهمية كبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .. أستاذ استثمار يوضح

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والإستثمار، أن المنطقة الاقتصادية لـقناة السويس مجاورة لأكبر قناة موجودة في العالم، مشيرا إلى أنه وتمثل نسبة كبيرة من التجارة العالمية.

وقال محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يحيطها من كل الجوانب أكثر من 10 موانئ تستطيع أن تكون سلاسل امداد وتوريد، لكافة دول العالم.

وتابع أستاذ الإدارة والإستثمار، أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لها جهود داخل المنطقة لجذب الإستثمارات، فضلا عن انها تمثل قيمة كبيرة للإقتصاد المصري