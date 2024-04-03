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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تشكر روسيا بعد استخدام الفيتو لصالحها في مجلس الأمن

روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية

أعرب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، عن امتنان بيونج يانج لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعرقلة مشروع القرار الأمريكي الذي كان من شأنه تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار رقم 1718 بشأن كوريا الديمقراطية.

 

وقال سونج في تصريحات صحفية: "إننا نقدر بشدة الفيتو الذي استخدمته روسيا"، لافتا إلى أن بيونج يانج لم تعترف قط بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية أو بنشاط لجنة العقوبات.

 

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وعرقلت مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد ولاية لجنة خبراء بشأن عقوبات كوريا الشمالية حتى 30 أبريل 2025. 

 

وصوت 13 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

 

وتعليقا على رد فعل الغرب على استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تأخذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محمل الجد، لكنها لا تستطيع الجلوس ومشاهدة هذه الإجراءات تتحول إلى أداة عشوائية لمعاقبة دول معينة.

وتنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية في 30 أبريل 2024.

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