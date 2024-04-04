فاتن الشيخ: المسلسل التزم بالسرد التاريخي لطائفة الحشاشين

قالت الدكتورة فاتن الشيخ أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، حينما أشاهد مسلسل الحشاشين لم أكن أنظر إليه بعين الناقد، لأنني كنت سعيدة جدًا بهذا العمل كمشاهدة، وهذا الشعور طغى عند مشاهدتي لمسلسل الحشاشين.



وأضافت الشيخ خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": عندما أتعمق في مشاهدة المسلسل في بعض الأحوال، فإن المسلسل التزم بالسرد التاريخي ولم يكن هناك أي خطأ في السرد التاريخي للمسلسل، ولكن من أول المؤلف مرورًا بالإخراج والديكورات أشعر أن فريق العمل عاش في هذا العصر لأن هذا العصر شائك في الأساس ومتشعب جدًا.



وتابعت: “نحن هنا نتحدث أن أكثر من دولة وهناك أتراك وفرس ومصريين وغيرهم باختلاف المذاهب وهناك فرنجة والمقصود بهم باللغة التاريخية الروم الشرقيين البيزنطيين وبعد ذلك الممالك الأوروبية، مؤكدةً أن هذه الفترة كان بها زخم كبير جدًا”.

