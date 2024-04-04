«أرجينتوم».. مشروع تخرج لـ طلاب إعلام 6 أكتوبر لحماية البيئة من النفايات الطبية

قدم عددًا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، حملة صحية وتوعوية، لاستخراج الفضة من أفلام الأشعة، حيث تُعتبر هذه الحملة فريدة من نوعها حيثُ أنها تهتم بتوعية الأشخاص بحماية البيئة من النفايات الطبية، ومخاطرها والأضرار الناتجة عنها بشكل عام.

وجاء هدف الحملة نتيجة لما تسببه النفايات الطبية، من مشكلة بيئية وصحية خطيرة تواجه المجتمعات بشكل يومي ودوري، حيث يشكل التخلص السليم من هذه النفايات تحديًا كبيرًا للمؤسسات الطبية والسلطات الصحية، حيث دائما ما تشكل خطر داهم يهدد الأمنين بالأمراض والعدوى

النفايات الطبية

واكد أحد الطلاب المشاركين في الحملة على أن النفايات الطبية غير الصحيحة، تتسبب في انتشار الأمراض وتلوث المياه والتربة، مما يعرض صحة البشر والبيئة للخطر الداهم مؤكداً على أهمية التثقيف والتوعية من الأضرار الصحية التي تنتج من عدم التوعية السليمة والآمنة والصحية

وأضاف أنه يجب توعية الجمهور والمؤسسات الطبية بأهمية التخلص الأمن من النفايات الطبية، مؤكدا أن أفلام الأشعة السينية تعتبر جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية، لكنها تُشكل أيضًا جزءًا كبيرًا من النفايات الطبية التي تتطلب تخلصًا مستدامًا و يمكن لتحويل أفلام الأشعة السينية إلى فضة أن يكون حلاً فعّالًا لتقليل النفايات الطبية والحفاظ على البيئة.

أفلام الأشعة السينية



وتُعتبر أفلام الأشعة السينية مصدرًا كبيرًا للنفايات الطبية، حيث أنها تحتوي على مواد كيميائية خطرة مثل الفضة التي يجب التخلص منها بشكل آمن، كما يمكن تحويل أفلام الأشعة السينية إلى فضة من خلال عملية كيميائية. تُصفى المواد الكيميائية من أفلام الأشعة السينية لاستخراج الفضة، ويتم معالجتها بعد ذلك لاستخدامها في عدة صناعات مختلفة.

وتحويل أفلام الأشعة السينية إلى فضة فرصة لتحقيق فوائد متعددة، بما في ذلك تقليل النفايات الطبية واستخدام الموارد بشكل أكثر فعالية والحفاظ على البيئة، كما يجب على المؤسسات الطبية والعاملين في المجال الصحي التوعية بأهمية تحويل أفلام الأشعة السينية إلى فضة وتوفير التدريب اللازم لتنفيذ هذه العملية بشكل آمن وفعال.