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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تناقش الممارسات الفعلية والتحديات في إدارة النفايات الطبية الحديثة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الدولي تحت عنوان“ إدارة النفايات الطبية: نحو نهج مستدام "والذي استمرت فاعلياته على مدار يومي 5 و6 فبراير 2024، وقام بتنظيم المؤتمر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية لشباب العلماء في العلوم والإنسانيات  (AGYA)، وقد شارك في الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الدكتور طه إسماعيل، عميد كليه طب جامعة كفر الشيخ، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة المصريه بالبحيرة، والدكتور نوهه المبروك، رئيس قسم النفايات الطبية بدوله ليبيا، والدكتورة ايريني استمالك، المدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الدولي الألماني بألمانيا، والدكتور أيمن بالي، الأستاذ بمعهد باستير بتونس، والدكتور بيتر كوردون، الأستاذ بجامعة خليفه بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتورة نجلاء المرواني، الأستاذ بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز بالسعودية.


وكان من أهداف هذا المؤتمر هو بناء القدرات وجمع الخبراء الدوليين والوطنيين من قطاعات مختلفة مثل الشؤون البيئية، والرعاية الصحية، والاقتصاد بخلاف الباحثين المتخصصين، كما حضر المؤتمر مجموعة من صناع القرار من المرافق الصحية مثل عمداء كليات التمريض، ومديري المستشفيات، ومديري مرافق الصرف الصحي الطبي لتقديم ومناقشة ممارساتهم الفعلية وتحديات إدارة النفايات الطبية حديثة العهد، حيث أن هذا المشروع يهتم بإدارة النفايات الطبية في العالم العربي وألمانيا. ومما لاشك فيه فإن النفايات الطبية تعرض حياة الأفراد داخل وخارج المراكز الطبية للخطر، وتلوث البيئة، وتؤدي إلى اضطراب النظام البيئي، كما يهدف هذا المشروع أيضاً إلى جمع المعلومات الفعلية حول الممارسات الحالية لإدارة النفايات الطبية في ألمانيا والدول العربية المختلفة ودراسة أفضل الممارسات، فضلاً عن زياده التوعية بآثار ونظم إدارة المخلفات الطبيه في مصر، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا من خلال عدة مؤتمرات وفعاليات سيتم تنظيمها في تلك الدول خلال الفترة القادمة.


وسينتهي المؤتمر بتقديم التوصيات رسمياً لإدارة النفايات الطبية، وسيتبع المؤتمر عقد ورشة عمل للتدريب لمدة يوم واحد حول كتابة ورقة السياسات ومن المتوقع أن تنتهي بالمسودة الأولى لورقة السياسة المقصودة، كما سيتم تصوير مقاطع فيديو تعليمية تصور الممارسات الصحيحة لإدارة النفايات الطبية بشكل احترافي لاستخدامها كمادة تعليمية ولزيادة الوعي العام حول إدارة النفايات الطبية.


والجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي في اطار مشروع مجموعه عمل " الصحه والمجتمع " ضمن مجموعات عمل الأكاديمية العربية الألمانية لشباب العلماء في العلوم والإنسانيات (AGYA) والتي تأسست عام ٢٠١٣ داخل أكاديمية براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية في برلين، وتم تأسيس المكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية لشباب العلماء في العلوم والإنسانيات (AGYA)  في رحاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام ٢٠١٨ بهدف تعميق الدور الإقليمي لدعم التعاون المصري والعربي الألماني.


وتضم أكاديمية (AGYA) في عضويتها حالياً أكثر من 50 عضو بمشاركة عددية مماثلة من كلا الباحثين الألمان والعرب، ويأتي أعضاء أكاديمية (AGYA) الحاليين من ١٨ دولة عربيه ودولة ألمانيا وقد قامت أكاديمية (AGYA) بدعم تنفيذ أكثر من ٥٠٠ مشروع منذ عام ٢٠١٦ حتي الآن.

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