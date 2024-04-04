الحكم بالإعدام جزاء بلطجي شبرا الخيمة بعد قتـ.له أحد المارة لاستعراض قوته

حالة من الارتياح أحاطت بأسرة المجني عليه “إبرام. ز” بشبرا الخيمة، بعد أن قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل الشاب طعنا، بعد أن استعرض المتهم قوته في محاولة لبسط نفوذه على المارة حتى قام بطعن المتهم، وقتله.

تفاصيل الواقعة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بالإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23862 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول المقيدة برقم 3162 كلي جنوب بنها، أن المتهم “محمود. ن”، 33 سنة، بدون عمل، مقيم أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه “إبرام. ز”، قاصدا ترويعه وغيره من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة أول لفرض سطوته عليهم وتخويفهم بالحاق الأذى البدني بهم، وبحوزته سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم و المساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر.