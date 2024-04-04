مليون جنيه جوائز لحفظة القرآن الكريم بجنوب سيناء

سلم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جوائز مالية لعدد 10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه لكل فائز في الاحتفال الذي نظمته مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية وجمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلي، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وبحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار المحافظ لشئون المساجد، وزيدان عبد الغفار مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي.

أقيمت الاحتفالية بقاعة الاجتماعات بمبنى محافظة جنوب سيناء بشرم الشيخ، وبدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم، وابتهالات دينية الطالب الازهري ابراهيم بكر الراعي، والطالب محمد عبد الجليل، ثم تسليم الجوائز للفائزين من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ في كلمته ان القرآن الكريم وحفظته في مصر احد الركائز الاساسية لبناء وتكوين الشخصية والهوية المصرية باعتباره من اهم مكونات وعناصر القوى الناعمة المصرية ضمن قوي ومقدرات الدولة الشاملة.

وقال المحافظ إن الاهتمام بحفظة القران الكريم وتكريم حفظته هو احد اهتمامات الدولة المصرية وأجهزتها المعنية و ذلك من خلال اهتمام المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ذات الصلة والتي تعد من أبرزها في الفترة الاخيرة جمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلي، والتي برز دورها في مجالات عديدة بمحور العمل الخيري والمجتمعي.

وهنأ المحافظ الفائزين واوصاهم بمداومة ومراجعة الحفظ وان ينعكس خلق القران الكريم علي سلوكهم.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم العرجاني رجل الأعمال الوطني ورجل البر والخير وثمن تبرعه بتخصيص مبلغ مليون جنيه مكافاة للعشرة الأوائل من حفظة القران الكريم بجنوب سيناء، تحفيزا وتشجيعا علي حفظ القران الكريم وبعث محافظ جنوب سيناء رسالة تهنئة و دعوات صادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي لادائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وهنا شعب مصر العظيم بهذه القيادة الحكيمة.



وفي سياق متصل كرم المحافظ عددا من ائمة وعلماء الأوقاف اعضاء لجنة التحكيم في المسابقة شاكرا لهم جهودهم المتميزة في اختيار الفائزين

حفظة القرآن الكريم

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