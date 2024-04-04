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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من شوبير على آخر تطورات أزمة حسين الشحات والشيبي

صدى البلد

علق الاعلامي احمد شوبير علي  على آخر تطورات أزمة حسين الشحات والشيبي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : هنا فيه آذية وهنا فيه آذية" ،ومش من صالح حد الجو يفضل مشحون.


وفي نفس السياق كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس تتعلق بأزمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في ظل تطورات الأزمة، التي يُفترض أن يمثل خلالها حسين الشحات أمام محكمة جنح مدينة نصر في 18 أبريل الجاري في الدعوى المحركة ضده من الشيبي.

 

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا تكلمت مع أكثر مسؤول من الطرفين والقصة كانت في طريقها لحل نسبيًا في وقتٍ ما في الفترة الماضية».

وأضاف حتحوت: «الاستياء كان من اللاعب محمد الشيبي بسبب أن حسين الشحات في بيان اعتذاره الأول قام بالاعتذار لكل الأطراف ماعدا اللاعب».

وتابع : «الأهلي يلجأ إلى البند رقم 38 من لائحة اتحاد الكرة وكذلك البند رقم 58 من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وهو أن ممنوع اللجوء إلى المحاكم المدنية في النزاعات المتعلقة بكرة القدم».

وأشار حتحوت إلى أن حلقة حسين الشحات مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب وحديثه عن أن ممدوح عيد يقوم بتسخين الأجواء لأنه لم يكن لديه دليل لما يقول، ولأن حسين الشحات لم يكن يعرف أنه يتم تصويره في تلك اللحظة، ما جعل نادي بيراميدز يرفض أي محاولة للصلح حاليًا وقرر دعم اللاعب في المضي قدمًا في شكواه.

 

ولفت إلى أنه جاء استدعاء لمحمد الشيبي من 3 أيام كي يحضر التحقيق ولم يحضر الجلسة المحددة له اليوم من قبل المستشار محمد شيرين فهمي لأن اللاعب رُزق بمولود والوقت بالنسبة له ضيق حتى الآن.

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