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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي: مبحلمش أنهي مسيرتي في الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات حارس مرمي بيراميدز شريف إكرامي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إكرامي خلال تصريحات عبر برنامج الهدف: مبحلمش أنهي مسيرتي في الأهلي ومفيش علاقة حاليا مع حسام غالي وعمري ما نزلت انتخابات الأهلي.
 

وكان قد أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي تذاع حلقاته، خلال شهر رمضان.

 

‏وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «معرفش حد من صناع أو كاست مسلسل أعلي نسبة مشاهدة لكن بحييهم على الفكرة وتسليط الضوء على خطورة استخدام التيك توك على أولادنا لدرجة الهوس بهدف أما الشهرة والترند أو المكسب المادي السهل والسريع.. اتمني يكون في مزيد من الأعمال تعلي من وعي ولادنا وتعالج مشكلاتنا قبل فوات الأوان».

وتابع: «بصراحة بشوف أن التيك توك من أكتر «الأبلكيشنز» التي يساء استخدامها في مصر».

تصريحات شريف إكرامي حارس المرمي شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز شريف اكرامي - الأهلي

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