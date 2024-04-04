إعلامي يكشف مفاجأة بموقف بعض الأطراف من إقامة مباراتي القمة في السعودية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري ونظيره السعودي و رابطة الأندية المحترفة والقطبين الأهلي و الزمالك، أرسلوا موافقة رسمية على إقامة مباراتي القمة في السعودية.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "جميع الأطراف وافقوا بشكل رسمي على إقامة مواجهة الأهلي والزمالك في السعودية، وكذلك لابد من موافقة الفيفا ".

وأضاف: "ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق قام بنشر تويتة عبر حسابه على منصة "اكس" يرفض إقامة لقاء القمة في السعودية، وقام بادخال إدارة النادي الأبيض في أزمة، خصوصًا أن له دور كبير في الانفاق المالي داخل النادي".

وأكد: "الزمالك أرسل موافقة منذ يومين على إقامة لقاء القمة في السعودية".