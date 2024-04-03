عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن موقف رمضان صبحي فى أزمة المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر و الأهلي و الزمالك السابق، أن ما يحدث حاليًا هو انعكاس للمرحلة التي نعيشها، ولم يعد الاهتمام بالمستطيل الأخضر وكرة القدم، بل أصبح الحديث دائما عن الأزمات والقضايا، مشيرا إلى أن ذلك بسبب عدم تطبيق اللوائح والقوانين بشكل فوري، لأن ذلك يفتح باب الجدل والصراعات بين الأندية والاتحاد المصري وباقي الأطراف.

 

وقال حسن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "موقف رمضان صبحي صعب ولكن لا أحد يستطيع الجزم بشئ بشأن العينة، وتصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة ليست في موضعها الصحيح، ورمضان لاعب جيد ونتمنى أن يعبر تلك الأزمة سريعًا، ولكن مستغرب جدا من طريقة الإعلان وتسريب الخبر بهذا الشكل، خصوصا أن هذه الامور دائما تكون سرية".

 

وأضاف: "مباراة نهائي كأس مصر حققت نجاح كبير بعد إقامتها في السعودية، ولكن الأمنيات شئ واللوائح شئ مختلف، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا والكاف بشكل رسمي على إقامة مباراتي الاهلي والزمالك خارج مصر، خصوصًا أن هناك اتحادات في أوروبا طلبت أيضا إقامة مباريات خارج بلادها وتم رفضها، خصوصًا أن فتح الباب أمام إقامة مباريات محلية سيفتح الباب أمام جميع الدول".

 

وواصل: "إقامة المباريات المصرية في السعودية، تؤكد على قيمة الدوري وقوة الاهلي والزمالك وشعبيتهم الكبيرة، وكرة القدم اصبحت صناعة والجميع يبحث عن زيادة المداخيل المالية، ولسنا ضد ذلك، لأن الهدف هو مساعدة جميع الأندية، واتحاد الكرة لديه أيضا التزامات مالية، ولكن علينا أولا معرفة اللوائح، أم أنه يجب الحصول على موافقات من الفيفا والكاف، وبالتأكيد سيكون هناك تحرك مصري وسعودي للحصول على موافقات من الاتحادين الدولي والافريقي".

 

وأكمل: "قيمة الأهلي والزمالك تجعل مبارياتهم مطلوبة خارجيا وبقوة، ولكن يجب أن نساهم في إنجاح البطولات المحلية وتنظيم مبارياتنا، وعلينا أن نعمل من أجل ذلك، لابد من تكاتف مسئولي الرياضة المصرية، علينا إعادة قيمة الدوري المصري لسابق عهدها، ولكن قيمة القطبين كبيرة في العالم العربي".

الأهلي و الزمالك الأهلى الزمالك رمضان صبحي نهائي كأس مصر السعودية كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك السابق: أرفض إقامة لقاء الأهلي والزمالك بالسعودية

حارس الزمالك يكشف عن عوامل تتويج القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل عن عودة صلاح لمعسكر المنتخب وحكام لقاء القمة بالسعودية

حارس الزمالك: حققنا جزء من تعليمات جوميز أمام فيوتشر

اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة الشحات والشيبي .. تفاصيل

عضو اتحاد الكرة: جمال علام لم يقصد صناعة أزمة لـ رمضان صبحي

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

إعلامي يكشف مزايا إقامة لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس أول اجتماع لـ"الحكومة" في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

بدء الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

الأم والعشيق| تفاصيل مثيرة في واقعة مقـ تل فتاة مدينة نصر

الصليب الأحمر: انهيار نظام الرعاية الصحية تماماً في غزة

وضعتم تضامننا في اختبار صعب.. بولندا تعلن توتر العلاقات مع إسرائيل

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ