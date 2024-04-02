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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل عن عودة صلاح لمعسكر المنتخب وحكام لقاء القمة بالسعودية

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا من جانب اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و جمال علام رئيس اتحاد الكرة بشأن ملف محمد صلاح، وهو لاعب كبير ويعرف دائمًا أهمية التواجد مع منتخب مصر، وحسام حسن المدير الفني أيضا يريد تواجده في المعسكر القادم.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك تنسيق تم بالفعل في موضوع محمد صلاح وانضمامه لصفوف منتخب مصر وسوف يتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة".

 

وأضاف: "سوف نناقش التقرير الخاص من جانب حسام حسن عن البطولة الودية، في الجلسة القادمة لاتحاد الكرة، وبالتأكيد حدثت استفادة كبيرة إداريًا وفنيًا، وكان من مكاسب البطولة عودة الجماهير بكثرة لدعم ومساندة المنتخب الوطني على استاد العاصمة، والمشهد كان مفرحًا ورائعًا، والتفاف الجماهير سيكون من أسباب نجاح منتخب مصر".

 

وأكمل: "الدوري المصري يتم تنظيمه من جانب رابطة الأندية، والمسابقة تسير بصورة رائعة خلال الثلاث مواسم الماضية، واتحاد الكرة قام بإقامة نهائي الكأس في السعودية وخرج بصورة رائعة، وكان هناك استفادة مالية للطرفين، ويجب الإشادة بالشركة المتحدة مع الرابطة، وهي خطوة مميزة لتسويق الدوري الممتاز خارج مصر".

 

وأتم: "اتحاد الكرة كان يرغب في اختيار حكام مصريين لنهائي كأس مصر، لكن في النهاية تم الاستقرار على جلب طاقم أجنبي، في ظل حساسية اللقاء، لكن تم الاتفاق على وجود حكام مصريين لمباراتي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، ولدينا حكام على أعلى مستوى".

ايهاب الكومي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جمال علام اتحاد الكرة محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن

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