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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخلنا نفق مظلم.. ميدو يهاجم قرارات لجنة المسابقات

حسين الشحات
حسين الشحات

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو قرار لجنة المسابقات المصرية بشأن قضية حسين الشحات لاعب الأهلي والشيبي ظهير بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية : "لجنة  المسابقات بها قوانين غير موجود إلا في مصر".

وتابع: "تصدر لجنة المسابقات العقوبات على اللاعبين بناء على تقرير مراقب المباراة، الذي قد يدون ملحوظة "سلوك غير رياضي" الأمر الذي يعطي اتخاذ قرار مفتوح للجنة".

وأكمل: "لجنة المسابقات المصرية بنفس الأشخاص ونفس الأفكار ونفس اللوائح ستتسبب في دخولنا نفق مغلق".

وأتم: قرارات لجنة المسابقات المصرية تجعل الأشخاص في الأندية واللاعبين يعلمون أنهم لن يحصلون على حقوقهم".

حسين الشحات لجنة المسابقات المصرية الأهلى الشيبي بيراميدز مصر لجنة المسابقات

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