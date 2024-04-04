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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة سيمبا

صدى البلد

علق محمد يوسف، نجم الأهلي السابق على مباراة  الأهلي و سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور المصرية : "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية ولكن هناك مباراة عودة هامة يوم الجمعة".

وتابع: "مارسيل كولر أدار المبارة بشكل جيد ومباراة العودة لها طابع خاص".

وأردف: "من يأمن لمباريات دوري أبطال أفريقيا يصبح شخص غير مدرك لحجم البطولة الأفريقية وأتمنى من لاعبي الأهلي نسيان نتيجة مباراة الذهاب وخوض لقاء العودة بكل قوة ولا ينظروا لتحقيق المكسب في المباراة الأولى".

وفاز الأهلي على سيمبا بنتيجة 1- 0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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