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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اكتشاف جديد في عالم الغوص.. تجربة مثيرة لمشاهدة أسماك القرش بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في عالم من المغامرة والإثارة تحت سطح مياه البحر الأحمر، تتجسد تجربة فريدة لمحبي الغوص والاستكشاف، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة أحد أعظم مخلوقات المحيطات: أسماك القرش. تتميز مناطق الغوص الشهيرة في جزر "الأخوين" و"الفنستون" و"أبو الكيزان" بالبحر الأحمر بجاذبيتها العالمية للسياح وهواة الغوص، الذين يتوافدون إليها من مختلف دول العالم لاستكشاف أسرار عالم البحار.

يمثل اكتشاف أسماك القرش في هذه المناطق تجربة فريدة من نوعها، حيث يتمتع الزوار بفرصة لمشاهدة هذه المخلوقات الرائعة عن كثب، وسط جمال الشعاب المرجانية وأعماق البحر الساحرة. تتباين أنواع أسماك القرش وأحجامها في هذه المناطق، مما يجعل الرحلة غاية في الإثارة والتشويق لكل محبي المغامرة.

مع استقبال آلاف السياح الأوروبيين والروس سنويًا، تعد هذه المناطق محطة رئيسية لعشاق الغوص، حيث ينغمسون في أعماق البحار برفقة مرشدي الغوص المهرة، الذين يقدمون نصائح وتعليمات تجنبًا لأي مواجهات غير مرغوب فيها مع أسماك القرش، وضمانًا لسلامة الرحلة.

ويفضل السياح ان يقضون معظم وقتهم في التمتع بمشاهدة أسماك القرش، ويتبعون الإرشادات الصارمة التي توفرها فرق الغوص لضمان سلامتهم وسلامة هذه الكائنات البحرية الرائعة.

يجدر بالذكر أن تلك الرحلات البحرية لمشاهدة أسماك القرش تجذب جمهورًا دوليًا، حيث يتصدر الزوار من الألمان والإنجليز قوائم الحجوزات، ما يبرز شغف العالم بالاستكشاف والمغامرة في عمق المحيطات.

وفي سياق آخر، يجدر بالذكر أن تلك الرحلات تتم بالتزامن مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والسلامة، حيث تُعد دور غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتوفير التوجيهات والتدابير الضرورية لضمان سلامة المشاركين، والحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات وحماية الكائنات البحرية.

بهذا، تظل مناطق الغوص في جزر الأخوين والفنستون وأبو الكيزان بالبحر الأحمر وجهة مثالية لمحبي الغوص وعشاق المغامرة، حيث يمكنهم استكشاف عالم غني بالحياة البحرية، وخوض تجارب لا تُنسى في قلب المحيطات الساحرة.

غوص أسماك القرش البحر الأحمر استكشاف سلامة الغوص

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