محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لجشع التجار وإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة الإشغالات

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالقيام بحملات مكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي لجشع التجار وإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة الإشغالات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة التي قامت بها إدارات حي ثان المنتزه عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود شهادات صحية، وتوجيه 16 إنذارا لمنشآت تعمل بدون ترخيص، و 5 إنذارات بيئة، وإزالة 50 حالة إشغال وإعلانا مخالفا.



ونفذ حي وسط حملة مكبرة تم خلالها التحفظ وإزالة 85 حالة إشغال وتحصيل مبلغ 24 ألف جنيه قيمة غرامات فورية من منشآت مخالفة.

وقام حي أول المنتزه بإغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية، ورفع 170 حالة إشغال متنوعة وفتح الطرق وتسيير الحركة.

وشن مركز ومدينة برج العرب حملة أسفرت عن تحرير محضر إثبات حالة، ومحضر بيع أسطوانات غاز بدون ترخيص داخل الكتلة السكانية، وتحصيل مبلغ 1650 جنيها من منشآت مخالفة.