يوفر 1.5 مليار جنيه.. الصحة: مشروع قومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لمرضى الغسيل الكلوي، قائلا إن ذلك يأتي للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم من خلال تطبيق إلكتروني، إضافة إلى مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل، لافتا إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 1.5 مليار جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة.