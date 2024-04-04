منذ أكتوبر الماضي.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الصحة الفلسطينية:" ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33037 شهيدا و75668 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة.

وحث وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي، على إجراء تحقيق سريع وشفاف ونشْر نتائجه على العلن، بشأن الضربة الإسرائيلية.