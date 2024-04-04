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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس "المطبخ العالمي": إسرائيل استهدفت موظفي المنظمة بشكل منهجي

صدى البلد

قال رئيس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الطاهي خوسيه أندريس، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي المنظمة في غزة "بشكل منهجي وعربة وراء عربة"، وذلك في تعليقه على قتل إسرائيل 7 من موظفي هذه المنظمة الإغاثية بغارة في غزة.

وأضاف أندريس في مقابلة مع "رويترز"، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن في منطقة منع التصعيد، تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مؤكداً أن إسرائيل "كانت على علم بتحركات عمال الأغذية وقت الهجوم".

وشدد رئيس المنظمة  على أن "المجاعة في غزة حقيقية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني، وعليها أن تفعل المزيد".

وأعلن خوسيه أندريس أن  "المطبخ المركزي العالمي" ستواصل تقييم الوضع لتحديد متى يمكنها العودة للعمل في غزة.

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