تُعالج في مصر.. سيدة فلسطينية تشكر الرئيس السيسي على الاستجابة الفورية لندائها

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا يرصد استجابة الدولة المصرية لنداء سيدة فلسطينية لتلقي الرعاية الصحية في مصر خلال أشهر الحمل.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، استجابت الدولة على الفور، وتم نقل السيدة إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

ووجهت السيدة الفلسطينية الشكر للرئيس السيسي ولمصر على الاستجابة الفورية لندائها في ضوء الدعم المصري المتواصل لأهالي غزة.

إسرائيل تستهدف موظفين أمميين

في سياق متصل، قال رئيس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الطاهي خوسيه أندريس، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي المنظمة في غزة "بشكل منهجي وعربة وراء عربة"، وذلك في تعليقه على قتل إسرائيل 7 من موظفي هذه المنظمة الإغاثية بغارة في غزة.

وأضاف أندريس، في مقابلة مع "رويترز"، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن في منطقة منع التصعيد، تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مؤكداً أن إسرائيل "كانت على علم بتحركات عمال الأغذية وقت الهجوم".