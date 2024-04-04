قرار عاجل بتدريس مفاهيم ريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بتدريس المفاهيم المرتبطة بـ ريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة.

وكانت مصر قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية، حيث كان هناك توجيهات وتكليفات من رئيس الجمهورية، تتعلق بقناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير منظومة التعليم وأن تعمل الدولة لصالح أبنائها حتي يتسلحوا بالمعارف ويكونوا قادرين علي العمل في المستقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة ، على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، مؤكدًا على مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها من جانب الدولة والوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حريصة على استكمال التطوير لأن التطوير خطة دولة، مشيرةً إلى أنه قد تم إعداد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤- ٢٠٢٩ والتي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة بهدف بناء الإنسان المصري ووفق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عزمها على تطوير مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة ، مؤكدةً أن الهدف الأساسي من مناهج المرحلة الإعدادية المطورة هو جودة حياة الطلاب وأسرهم ، حيث ضمنت فيها الوزارة مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة، وتم التركيز علي المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتى تظهر في مراحل مبكرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف أيضا تطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة ، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.