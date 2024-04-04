أمير شاهين لمرضى التوحد: أنتم مميزون وأحسن ناس في الدنيا

قال الفنان أمير شاهين، خلال الجمعية المصرية للاوتيزم تحتفل باليوم العالمي للتوحد، قائلا: “أحيي تلك الفعالية على المجهود الخطير الذين قاموا به.. وأنا محظوظ أني بقالي كام سنة أحضر معهم اليوم الخاص بهم".

وأضاف الفنان أمير شاهين، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامي احمد دياب: “هناك أطفال منهم مبهرين.. ونحن دورنا محاولة تسليط الضوء على أن هؤلاء الأطفال المصابين بالتوحد لهم الحق فى الوجود بالحياة ووسط المجتمع لأنهم عندهم حاجة تجعلهم مميزين”.

وتابع الفنان أمير شاهين: “مسلسل حالة خاصة كان خطير.. وهناك أعمال أخري تم القيام بها لتسليط الدور علي مرضي التوحد.. ومنهم فيلم عملته إسمه وحياة قلبي وأفراحه عام 2000 وكن عامل ولد من ذوي الإحتياجات وانا عاشرتهم وهم عندهم بالفعل مميزات كثيرة جدا واحسن ناس فى الدنيا”.