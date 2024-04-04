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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طه الدسوقي يوجه رسالة لمرضى التوحد: تقدروا تعملوا حاجات الناس العادية متقدرش عليها

الفنان طه الدسوقي
الفنان طه الدسوقي

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، جولة خاصة بالجمعية المصرية للأوتيزم للاحتفال باليوم العالمي للتوحد.

وخلال الجولة، وجه الفنان طه الدسوقي، رسالة إلى مرضى التوحد قائلا: “تقدروا تعلموا حاجات الناس العادية متقدرش عليها.. وأنا استفدت كثيرا من أداء دوري فى مسلسل حالة خاصة مما درسته عن حالات التوحد وعن إزاى هما بيتعاملوا ويفصلوا أنفسهم لو شعروا بالتوتر، وهذا أفادني فى حياتي”.

وأضاف الفنان طه الدسوقي: “أنا جاي النهارده علشان الطبيعي إنهم يندمجوا مع العالم والمجتمع وممارسة موهبتهم فى أشياء مفيدة لناس كثيرين، والتوحد نفسه به مراحل كثيرة”.

صباح البلد” اليوم العالمي للتوحد مرضى التوحد التوحد مسلسل حالة خاصة

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