عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من شمال غرب القدس

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بإعتقال 14 مواطنا فلسطينيا بينهم امرأة، بعد مداهمة عدة قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وبحسب وكالة أنباء فلسطين ، فقالت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 شاب فلسطيني من بلدة بدو، وهم: الجريح محمد أشرف منصور، ومالك جمال خضور، وعمر أحمد خضور، وعبد الله جمال منصور، وعيد فوزي أبو عيد، ومحمد عيد فوزي أبو عيد، وطه محمود جميل الشيخ، وأيهم نجيب بدوان، وزريف محمد خضور، وعماد جميل الشيخ، وعبد الوهاب جمال خضور، وحمد أمين سعادة.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنة ثريا زهران بعد مداهمة منزلها في بلدة بيت سوريك، والشاب جهاد محمد حسني العموري من بلدة إجزا.

الاحتلال الإسرائيل الاحتلال الاسرائيلي احتلال الاسرائيلي ت الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطينى قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

موضوعات متعلقة

مصرع خمسة من قوات الأمن الإيرانية في هجمات إرهابية

خبير جيولوجي: قوة زلزال تايوان المدمر تعادل تفجير 32 قنبلة نووية

المبعوث الأمريكي: هجمات ⁧الحوثيين تقوض عملية السلام في اليمن

أكثر من 800 مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان المدمر

أمر يؤخذ بعين الاعتبار.. بلجيكا: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

خلال 24 ساعة.. استشهاد 59 فلسطينيا في 5 مجازر ارتكبها الاحتلال

أمين عام الناتو: وزراء خارجية الحلف سيناقشون التزاما ماليا متعدد السنوات لأوكرانيا

الصليب الأحمر: انهيار نظام الرعاية الصحية تماماً في غزة

ترشيحاتنا

مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: 87% من إجمالى المساعدات العابرة لغزة مقدمة من مصر

وقود ومواد غذائية وأدوية|مصدر يكشف حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء الحرب

البرلمان العربي يشيد بدور الأزهر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونشر قيم التسامح

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية

لغز "الدرون والدوائر الكهربائية".. حيثيات الحكم بالمؤبد في خلية وحدة التطوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ