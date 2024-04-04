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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم اليابانية تشهد أكبر تدفق أجنبي أسبوعي في ستة أشهر

صدى البلد

سحب المستثمرون الأجانب ما يزيد عن تريليون ين من الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي، حيث فقدت بعض الأسهم الحق في توزيع الأرباح وأدت التوقعات بتدخل بنك اليابان في سوق العملات إلى جني الأرباح بعد الارتفاع الأخير.


وأظهرت بيانات من البورصات أنهم تخلصوا من أسهم صافية بقيمة 1.18 تريليون ين خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي لهم منذ 29 سبتمبر 2023.

وباع المستثمرون الأجانب صافي 967.32 مليار ين من عقود المشتقات المالية، وهو ما يمثل أكبر صافي بيع أسبوعي خلال تسعة أسابيع. كما قاموا بسحب حوالي 213 مليون ين من الأسهم النقدية.
في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.3% تقريبًا بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 5.63% وأعلى مستوى جديد عند 41087.75 في الأسبوع السابق.


كما حذر البنكان الأمريكيان مورجان ستانلي وجيه بي مورجان الأسبوع الماضي من أن الأسهم اليابانية ذات الأداء الأفضل معرضة لخطر البيع بسبب اكتظاظ المراكز الطويلة في الشركات الكبيرة.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 842.2 مليار ين على أساس صافي الأسبوع الماضي، على عكس صافي بيع حاد بقيمة 3.89 تريليون ين، قبل أسبوع، حسبما أظهرت بيانات من وزارة المالية.


وفي الوقت نفسه، شهدت أدوات الدين قصيرة الأجل اليابانية تدفقات أجنبية إلى الخارج بقيمة 2.78 تريليون ين، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي منذ 29 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، باع المستثمرون اليابانيون صافيًا بقيمة 1.66 تريليون ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، وهو أكبر عدد في أسبوع منذ أكتوبر 2022، بينما تخارجوا من حوالي 25.1 مليار ين من سندات الدين قصيرة الأجل.

كما سحبوا أيضًا 233.6 مليار ين من الأسهم الخارجية، مسجلين صافي مبيعات أسبوعية رابعة خلال خمسة أسابيع.

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