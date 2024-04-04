دراما رمضان.. أحداث الحلقات 24 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الـ 24 من المسلسلات الأطفال».



ففي مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث، فاوضت عصابة سارقي الهوية يحيي على سرقة سيف ألكسندر الأكبر مقابل فك أسر سينو صديقه، وخلال ذهابهم إلى عصر الملك ألكسندر عبر البوابة السحرية طرح أحدهم سؤال "هي الإسكندرية اتسمت على اسمه؟!".



وفي مسلسل نورة، ظهر والد ووالدة نورة وهما يتحدثان مع ابنهما نور عن معدات التصوير ورد عليهما بأنه أخطأ، وخلال أحداث الحلقة أرسلت ريم صديقة نورة رسالة إليها كتب فيه كلمة واحدة "أنقذيني".



وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، فقد شهدت ظهور نور وهو يقول لزهراء أعطيني بعض قوتك وعندما نفذت أمره فُتحت بوابة كبيرة وظهر انفجار وبدأوا في الاختباء، كما ذهب نور للبحث عن طعام لأهل القرية.

