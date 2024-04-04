"المرحلة الواقعية عند نجيب محفوظ" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "القصة القصيرة _الجزء الثاني" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا تصنيف الشخصية في القصة القصيرة ولغة الحوار في القصة، و دلالات النهاية في القصة القصيرة، والحبكة ومبدأ الإغفال والإهمال.

كما عقد القصر محاضرة بعنوان "شعراء العامية في مصر" ألقاها د. النوبي عبد الراضي موضحا بداية شعر العامية إلى الأندلس، حيث كان يطوف مجموعة من الشعراء على الملوك لكسب المال، ويعود الفضل لهؤلاء الشعراء في تطور الشعر العامي حيث كانوا يخالطون العامة، وبجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "المرحلة الواقعية عند نجيب محفوظ" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا تصريح الكاتب نجيب محفوظ في اتخاذ الأسلوب الواقعي، وكانت هذه جرأة وربما نتيجة تفكير منه، ففي هذا الوقت كانت فرجينيا تهاجم الأسلوب الواقعي وتدعو للأسلوب النفسي.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الفرق بين الخوف والجبن" ألقاها شعبان شلبي موضحا الخوف من الله يكون محمود، والخوف من غضب الوالدين أيضآ، والجبن شيئ بغيض، ونفذت ورشة فنية بعنوان "رمضانيات " نفذتها منار السيد بإستخدام ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية، نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذها سهري سباق، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة اكتشاف مواهب من رواد المكتبة، للطالبة شهد جابر وقدمت قصيدة بعنوان "لما جيت أكتب عن أمي" للشاعر هشام الجخ.

أعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "يا رمضان"، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مناقشة كتاب "قيم دينية وإنسانية" تأليف محمد مختار، ناقشته ثناء محمود بمشاركة رواد القصر، بينما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية بمناسبة عيد الأم نفذتها هاجر سيد بصحبة رواد القصر.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.