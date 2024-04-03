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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع لحوم على 22,500 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في الأقصر

صدى البلد

نجحت جمعية الأورمان فى توزيع  45ألف كيلو لحوم على 22ألف و500 أسرة ضمن الاسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر، حيث تم التوزيع على الاولى بالرعاية تزامناً مع شهر رمضان المعظم لإدخال الفرحة فى قلوبهم فضلا عن تخفيف الأعباء المادية عليهم.

 

واكد محمد حسين بغداى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

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من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء قرى ترعه ناصر وحاجر كومير والسريب والعضايمه والقرايا والمساويه والنمسا والحله والحليله والدير والحميدات شرق والهنادي والشغب والنواصر وتوماس وسطيح وطفنيس واصفون ووابورات المطاعنه والكيمان و الغريره مركز إسنا، وقرى المحاميد قبلي والمراعزه وارمنت الحيط و الرزيقات قبلي والرزيقات بحري والديمقراط والغرز وابودغار واولاد الشيخ مركز ارمنت.

موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستشمل قرى مراكز محافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة .

مضيفًا أن جمعية الأورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .

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