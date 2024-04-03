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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن الأقصر يكرم 50 أما مثالية بمركز إسنا

صدى البلد

نظمت أمانة إسنا بحزب مستقبل وطن في الأقصر، برعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب، ومحمد عمران أمين التنظيم، حفل تكريم لعدد من الأمهات المثالية على مستوى مركز إسنا، وذلك في حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.


وقال الدكتور محمد العماري امين الحزب ان الاحتفالية  شهدت تكريم ٥٠ أما مثالية تقديرا لدورهم البارز في المجتمع، وذلك في قاعة نادي مركز شباب السلام بالمركز.

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حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية، والقيادات التنفيذية والشعبية بمركز اسنا، وأمناء مركز إسنا، كما حضر عدد من ممثلين الجمعيات الاهلية، وممثلين إداره أوقاف إسنا.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام حزب مستقبل وطن، بالمرأة والتى تلقى الدعم الكامل والتمكين من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها  أحد ركائز تحقيق التنمية للمجتمع.

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الأقصر اسنا الجمعيات الأهلية الامهات الشخصيات السياسية حزب مستقبل وطن حفل تكريم

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