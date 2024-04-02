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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن الأقصر يواصل حملة "إفطار مسافر"

صدى البلد

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور  محمد العماري أمين الحزب، ومحمد عمران أمين التنظيم ومسؤولي امانة مركز أرمنت، تنظيم مبادرات توزيع الوجبات وإفطار المسافرين غرب المحافظة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها أمانة الحزب بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك .

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وقال الدكتور إسماعيل السعدي، أمين تنظيم مركز ارمنت إن حملة إفطار مسافر استهدفت عددا كبيرا من المواطنين والمارة، منذ بداية الشهر الكريم. خاصة المسافرين على الطرق السريعة من خلال أعضاء الحزب، قبل أذان المغرب.

ومن المقرر ان تستمر المبادرات الخاصة بتجهيز الوجبات، وإفطار المسافرين، وقوافل الخير التي تنتشر بكافة مراكز المحافظة حتى نهاية الشهر الكريم بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب والتي تهدف للتخفيف عن المواطنين .

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الأقصر المبادرات المجتمعية توزيع الوجبات حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان رمضان المبارك قبل اذان المغرب مركز أرمنت

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