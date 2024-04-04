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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 760 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

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جاء ذلك خلال مناقشته ، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية ، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر مارس 2024" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي عرضه وكيل الوزارة "م. وصفى عبد الله"،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1289مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 339 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 588 محضراً لمخالفات بالمخابز، بواقع: 220 نقص الوزن، 102 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 34 عدم إعطاء بون صرف ، 92 لتدني مستوى النظافة،و10 محضر لعدم وجود ميزان، 28محضراً للتصرف في الحصة، و81 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 21 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 223 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 8 محاضر لبدالين تموينيين (3 لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد و3محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 2 محضرعدم وجود شهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 180محضرا منها : 53 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،50 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 20محضراً للذبح خارج المجازر، 8محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،22محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،3محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،6 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و4محاضر للبيع سلع بأزيد من السعر ، و14محضراً لتجميع مواد بترولية.

 

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