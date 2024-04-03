بني سويف تستقبل 89 سائحا من جنسيات مختلفة

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين "مصر" و "كروان فيجن" (فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهما فوجان قوامهما 89 سائحا .



وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.



من جانبها، قالت مدير عام السياحة رانيا عزت إن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

