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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 46 مليون جنيه.. رصف طريق فاقوس/ أبو شلبي بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة - في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وفي هذا الاطار، قام محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمُنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفه مديرية الطرق والنقل ، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء ، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل علىش تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

أوضح رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من رصف مسافة 2.7 كم بمتوسط عرض 9.5 متر ووضع طبقات الأساس أمام الكتلة السكنية على مسافة 300 م من المرحلة الأولى بالطريق تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة ، وكذلك الإنتهاء من وضع طبقات الأساس بالمرحلة الثانية من الطريق بطول 6 كم اتجاه واحد ومتوسط عرض 11 متر ،وذلك بتكلفة اجمالية 46 مليون جنيه لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد لدخوله الخدمة.

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