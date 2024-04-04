المنطقة الشرقية الأزهرية تناقش استعدادات الامتحانات للفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعًا موسعاً مع مديري المراحل التعليمية،ومديري الإدارات التعليمية الأزهرية وموجهي العموم للمواد الدراسية كافة، للوقوف على استعدادات المعاهد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

أكد رئيس المنطقة على أهمية إقرار جميع المعلمين بكل معهد، بضرورة الانتهاء من شرح منهج الفصل الدراسي الثاني كاملا لجميع المواد الدراسية، وتشكيل كنترولات المعاهد بأفضل المعلمين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية، على أن يكون أعضاء الكنترول بنسبة معقولة ولا تؤثر على سير أعمال الملاحظة والتصحيح.

وجه رئيس المنطقة بضرورة توفير المناخ التربوي الملائم للإجابة، واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم أثناء تأدية الامتحانات منوها على ضرورة منع الغش بأشكاله وأساليبه.

شدد رئيس المنطقة على أهمية متابعة أعمال الامتحانات أولاً بأول، وتواجد موجهي المنطقة والإدارات قبل بدء أعمال الامتحانات بوقت كافي، مناشدا المقدرين تحري الدقة والمراجعة أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة، وكذلك الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الإبتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/١٥م، وتبدء الامتحانات التحريرية للنقل الإبتدائي السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠م، كما تبدء امتحانات النقل الإعدادي السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠م، وبالنسبة لامتحانات النقل الثانوي فمن المقرر أن تبدء الأحد ٢٠٢٤/٤/٢٨م ، وتبدأ امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥ وحتي الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢م.