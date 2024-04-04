مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو لمدة ساعة غدا .. تفاصيل

قررت شركة آر إيه تي بي للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والمعروف باسم الخط الأخضر، تمديد مواعيد عمل الخط الثالث يوم الجمعة المقبل ساعة زيادة بمناسبة مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني المقامة في استاد القاهرة الدولي.



وقالت الشركة : أن آخر رحلة من محطة عدلي منصور الى محطة محور روض الفرج الساعة ستكون في تمام الساعة 12:20 صباحًا، بينما تكون آخر رحلة من محطة محور روض الفرج الى محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12:45 صباحًا.

وأشارت شركة ار اي تي بي الفرنسية، إلى أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة سيكون في تمام الساعة 1:00 صباحًا، وسيكون هناك قطار كل ٥ دقائق لسرعة التنقل والحركة.