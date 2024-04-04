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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مليون و600 كيلو.. تموين دمياط تضبط أكبر كمية فراخ فاسدة بالمحافظة |تفاصيل

فراخ فاسدة
فراخ فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط،  من ضبط أكبر كمية من الفراخ الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة. 

البداية عندما وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين كمية كبيرة من الفراخ الفاسدة والمنتهية الصالحية داخل إحدى الثلاجات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تصل الكمية إلى ألف طن و60 من الفراخ أى بإجمالى مليون 600 كيلو من الفراخ وتعدى قيمتها الـ130 مليون جنيه وكان من المقرر إعادة تدويرها لبيعها بالأسواق.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد يحيي رئيس مباحث تموين دمياط،  والقوة المرافقة له وتم ضبط الكمية بالكامل والتحفظ عليها .

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٢٦٨٤ جنح دمياط الجديدة،  تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

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