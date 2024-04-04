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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مياه البحيرة يتفقد محطات وروافع الشركة استعدادا لعيد الفطر المبارك

صدى البلد

قام المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بعمل زيارات مفاجئة لمحطات وروافع  مياه الشرب والصرف الصحى بمدن ومراكز الدلنجات كوم حمادة النوبارية أبو المطامير.

وتفقد نشأت محطة معالجة صرف صحي المسين ورافع صرف صحي المسين ومحطة معالجة صرف صحي الدلنجات ومحطة مياه العباسي ومحطة مياه البستان ومحطة مياه غرب النوبارية ومحطة مياه شرق النوبارية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطات والروافع والوقوف على آخر المستجدات تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد على متابعة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، بالإضافة لتفقد المعامل الخاصة بالمحطات وانتظام العمل بها.

وأكد رئيس مياه البحيرة أن الشركة ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين وصول المياه للمواطنين استعدادا لعيد الفطر، وذلك من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك جاهزية فرق الصيانة والإصلاح للتعامل مع أي بلاغات في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس الشركة الشكر لجميع العاملين لحفاوة الاستقبال وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاستمرار بالقيام بدورهم الفعال في الحفاظ على ثروات الوطن والتصدي للعابثين بها.

استعدادا لعيد الفطر الاستعدادات القصوى الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف المهندس محمد سعيد

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