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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون إصابات .. السيطرة على حريق فرن في فيصل بالجيزة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اشتعل داخل فرن بمنطقة الطوابق في فيصل غرب محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في فرن عيش بمنطقة الطوابق في فيصل وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع حريق في فرن عيش بمنطقة الطوابق وجرى السيطرة على الحريق بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تحرّر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التخقيقات.

الجيزة فيصل الطوابق حريق مديرية امن الجيزة

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