ختام فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالغربية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية رقم ٤٨ التي دشنت اليوم تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية بقاعة الارشاد الكبري بمديرية الزراعة بالغربية ، والدكتور حسن النعناعي المنسق العام للدورة والمسؤول العلمي لمحافظة الغربية، و ماجدة الديب منسق الدورة .



كما تضمنت الدورة تدريب ٣٠ شابا وفتاة ، على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة، بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة ، وعقدت الدورة لمدة أربع أيام متتالية، شملت محاضرات نظرية وزيارات حقلية وزيارة معامل الترايكوجراما، ومعمل زراعة الأنسجة، ومعمل تحليل التربة، وزيارة ورشة المديرية الخاصة بآلات الرش المختلفة، وزيارة أحد الحقول للتدريب العملى .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، وحاضر بالدورة مجموعة مميزة من أساتذة المعاهد البحثية المختلفة ومن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين و مدربين على أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الاستعمال، واشار ابوشادى على أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة ، بهدف تدريب الشباب على أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى من أجل إنتاج غذاء آمن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة على البيئة .

وكشف وكيل الزراعة أن محافظة الغربية تعتبر من المحافظات المميزة فى تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات على مستوى الجمهورية حيث تم تنفيذ حوالي ٤٧ دورة منذ بداية البرنامج بالمحافظة.

وفى نهاية الدورة تم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين، لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية، وللتأكد من أن مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل

جاءت تلك الدورة فى إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ، ,الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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